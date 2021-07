Cameraman Kees (40) verkocht zijn bezittingen om te gaan vloggen en is nu een halve beroemdheid

Denise stapelt blokjes opleiding en krijgt nu sneller haar droombaan in het ziekenhuis

20 juli GOES - Denise is pas een week of twee bezig en zegt nu al: schot in de roos. Ze volgt een nieuw soort opleiding in ziekenhuis Adrz in Goes. Niet eentje van de klassieke school: eerst anderhalf jaar stampen en in de praktijk piekeren hoe het ook alweer zat. Nee. ,,Hier leer je stukje bij beetje en pas je het gelijk toe.” Ze doet dat op een veeleisende plek, de acute zorg.