Caissière Carmen (24) en patatbakker Mees (22) maken ommezwaai: personal trainers enorm gewild door corona

Deze sport­school heeft nu een eigen teststraat: ‘We willen Den Haag laten zien hoe het kan’

Hoe zorg je er als sportschoolhouder voor dat ook niet-gevaccineerden bij je kunnen blijven trainen? Bappie Tetteroo bedacht een creatieve oplossing: sinds deze week is er een speciaal ingerichte teststraat ín zijn sportschool. Een staafje in de mond en neus en als de uitslag negatief is: sporten maar. ,,We zien in kortere tijd veel meer mensen binnenkomen.”

3 december