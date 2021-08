Bruidsparen staan in de rij voor trouwambtenaar Marien (66): ‘Eervol om op zo’n dag erbij te zijn’

Marien Braber (66) werkte in 1997 al heel wat jaren bij de politie en kwam als zodanig vaak bij de gemeente Zwijndrecht over de vloer. Toen daar een vacature was voor ambtenaar van de burgerlijke stand besloot hij te solliciteren. ,,Ik was vanwege het politiewerk al gewend om voor een groep te spreken en het leek me verschrikkelijk leuk om mensen te trouwen. En dat was het ook, direct vanaf het allereerste moment.’’