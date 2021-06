Waarom je niet terug hoeft naar de ‘normale’ werkdag

De laatste tijd verschijnen er allemaal berichten over dat we moeten oppassen met weer teruggaan naar ‘normaal’. Zouden we zomaar weer 5 dagen per week naar kantoor gaan, vrijmibo’s doen en alle feestjes afstruinen, dan frituren we zogenaamd ons brein. Nou geloof ik daar niet zo in. Ten eerste zullen er volop mensen zijn die dolblij zijn dat er weer prikkels zijn. Eindelijk weer nieuwe avonturen en adrenaline door de aderen. Mensen die prikkelgevoeliger zijn en de lockdowns juist heerlijk rustig vonden, zullen in het begin misschien wel wat vaker moe zijn, maar je kiest natuurlijk zelf hoeveel prikkels je wilt.

Net zoals je met je ogen tegen het licht knijpt als je uit een donkere kamer komt, zo laat je lichaam heus wel weten dat het meer wil slapen of de drukte uit wil. Zeg gewoon nee tegen die borrel, wees kritisch met vergaderingen en trek je zonodig wat vaker terug in stilte. Ik denk niet dat je brein het probleem is, het probleem zijn de anderen. De sociale druk van alles weer ‘moeten’.

Opnieuw kiezen

Het goede nieuws is: je hoeft helemaal niet terug naar de situatie voor corona. Bij grote levensveranderingen, zoals nu, kun je makkelijker nieuw gedrag ontwikkelen, ontdekten onderzoekers van de Universiteit van Bath. Ze noemen dit het discontinuïteitseffect. In hun onderzoek gaven ze 800 mensen handvatten om minder water en energie te verbruiken, duurzamer te reizen of minder voedsel te verspillen. De helft was net verhuisd – een situatie vol veranderingen - en juist zij konden het beste nieuw gedrag volhouden.

Komende tijd richten we ons dagelijks leven opnieuw in en hebben we dus de unieke kans om dingen anders te gaan doen dan voor corona. Misschien heb je ontdekt hoeveel tijd je bespaart als je niet in de file staat, hoe prettig het is om rustig een gezonde lunch te eten, ben je meer uitgerust nu je meer stilte om je heen hebt of leef je erg op van buiten zijn en af en toe een wandel-overleg. Terwijl de wereld weer opengaat, kun jij opnieuw kiezen wat je wel en niet wil. En met een beetje geluk heeft ook je werkgever het idee gekregen dat dingen die we normaal vonden, misschien niet zo normaal zijn.

Meer weten over psychologie en werk? Lees Chantals boeken Waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn, 13 tips tegen perfectionisme (2021) en Ons feilbare denken op het werk (2018).

