Sabina (37) is vibemanager in het Hard Rock Hotel: ‘Ik doe veel meer dan mensen verwachten’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Sabina Dik (37), vibemanager bij Hard Rock Hotel Amsterdam American.

Wat doe je als vibemanager precies?

,,Mijn rol is heel divers. Zo organiseer ik evenementen die hier worden gehouden, zoals een closet sale met Candy Dulfer of lezingen van professoren of Metallica. Ook verzorg ik alle playlists. Iedere ruimte in het hotel heeft zijn eigen sfeer. Zo hoor je in de bar meer soul en rock and roll als Queen en Led Zeppelin. Terwijl je in de lift Britney Spears hoort en op de wc je behoefte doet op de Macarena. Daarnaast probeer ik mensen naar ons toe te krijgen. In Nederland is het gek om een hotel binnen te lopen om alleen een drankje te doen, terwijl dat in het buitenland heel normaal is.’’

Hoe ziet je werkdag eruit?

,,Ik ben vooral veel aan het praten en overleggen met collega’s. We proberen een open sfeer te creëren waar je over jezelf mag vertellen. Kletsen met gasten zodat zij weggaan met een leuk verhaal. Ook check ik bijvoorbeeld hoe de muziek in ruimtes overkomt en stem ik gitaren die we uitlenen aan gasten. En als de evenementen weer aantrekken, ben ik vooral daar mee bezig.’’

Hoe ben je begonnen?

,,Op jonge leeftijd heb ik de kunstacademie gedaan in Groningen, maar ik wist niet wat ik ermee wilde. Ik wilde iets creatiefs doen en niet settelen voor een saaie kantoorbaan. Ik ben toen naar Amsterdam gegaan en heb veel horecabaantjes gehad. Daarna ben ik de manager bij de tattooshop van Henk Schiffmacher geweest en heb ik geholpen het concept te ontwikkelen van het Volkshotel. Vervolgens ben ik naar Californië gegaan om mijn American dream te volgen: ik ben met zanger Adam Levine van Maroon 5 naar opnames van The Voice geweest, heb motor gereden door LA en heb me verdiept in de lokale muziek en cultuur. Toen ik terugkwam wees een vriendin me op de vacature van het Hard Rock Hotel Amsterdam American, waar ik sinds maart vorig jaar de vibemanager ben.’’

Wat vind je het leukste aan je werk?

,,Dat ik geen concessies hoef te doen en echt mezelf kan zijn. Het is echt mijn grootste nachtmerrie dat ik ergens op een bankje zit en me realiseer dat ik voor een ander heb geleefd. Deze baan past echt bij mijn persoonlijkheid. Hoe ik eruitzie is misschien niet wat je verwacht in een hotel, maar het is wie ik ben.’’

En wat is minder leuk?

,,Dat we door corona zoveel achter de feiten aanlopen. We hadden zoveel grootse plannen, maar dat kan allemaal niet. Dat geeft wel een donker randje. Maar gelukkig gebeurt er achter de schermen genoeg. Zo worden er hier videoclips opgenomen en waren er tv-opnames. Dus voor een coronasituatie gebeurt hier nog behoorlijk wat. Al is het natuurlijk wel anders.’’

Zou je deze baan aan je vrienden aanraden?

,,Zeker! Het voelt voor mij af en toe alsof ik Mickey Mouse in Disneyland Parijs ben. Veel van mijn vrienden zitten in de muziek en zouden dit fantastisch vinden. Maar het is niet voor iedereen weggelegd. Het is hard werken en je doet veel meer dan mensen verwachten. Maar het is zo leuk.’’

Is dit je droombaan?

,,Ja, dat denk ik wel. Werk was voor mij nooit het ultieme, maar door deze baan zijn mijn ambities flink gegroeid. Ik wil deze plek graag op de kaart zetten. Het liefst zou ik zoiets tot aan mijn pensioen blijven doen. Dat je het met zoveel passie doet dat je na dertig jaar ineens denkt: doe ik dit al zo lang? Maar ik weet ook dat je op den duur plaats moet maken voor nieuwe jonge mensen en hun ideeën. Al blijf ik forever young.’’

