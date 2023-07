Overal staan ‘verstandige volwassenen’ de wereld compleet te missen

Salaris Maria (38): ‘Ik heb mijn loonstrook­je van mijn vorige werkgever laten zien en kreeg een treetje erbij’

Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Maria (38) werkt 16 uur per week als praktijkondersteuner somatiek in een huisartsenpraktijk. Zij begeleidt mensen met chronische ziekten en aandoeningen zoals COPD, diabetes en hart- en vaatziekten.