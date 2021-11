Grondwerker Roos: ‘Dankzij mijn overuren kan ik 1,5 maand vrij nemen’

Wat verdien je?

,,Ik verdien 1495 euro netto voor 20 uur in de week. Nu is het druk, dus dan maak ik 40 uur. Voor de overuren laat ik me in deze periode in tijd uitbetalen. Dan kan ik in december tot half januari vrij nemen. 1,5 maand vrij, dat is heerlijk. Als ik ervoor kies om me te laten betalen in geld dan krijg ik mijn normale uurloon uitbetaald. Dat is geloof ik 17,35 euro bruto per uur.’’

Blij mee?

,,Ja, ik ben een maand of twee geleden overgestapt naar deze baan. Bij mijn vorige werkgever verdiende ik 1650 euro netto per maand voor 40 uur. Ik was baliemedewerker bij een groothandel. Ook een leuke baan, maar nu werk ik 80 uur minder in de maand voor maar 155 euro netto minder.”

Was geld de reden om voor deze baan te kiezen?

,,Het was ook een reden. We hebben een mooie cao, je krijgt bijvoorbeeld 38 vakantiedagen op een jaar en ik krijg 28 dagen doordat ik parttime werk. Het is fysiek zwaar werk, maar daardoor hoef je ook niet meer naar de sportschool in je vrije tijd. En ik vind het leuk om in een mannenwereld te werken. Veel minder complex dan met vrouwen, je kunt zeggen waar het op staat. Ik zit nu een paar jaar in de techniek en tussendoor heb ik even bij de bakker gewerkt. Maar dan merk je: de communicatie tussen vrouwen onderling is echt anders dan met mannen.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,Het is allemaal keurig geregeld. Ik krijg die vakantiedagen dus, ik mag cursussen volgen op kosten van de werkgever en de pensioenregeling is mooi. Omdat je fysiek zwaar werk doet, mag je eerder stoppen met werken. Maar ik kan ook technisch tekenen, dus als mijn lijf het niet meer aankan, dan kan ik op kantoor verder. Ik heb ook in de metaal gezeten, dus fysiek ben ik redelijk wat gewend. Dit werk is wel wat intensiever, ik heb ’s avonds echt wel spierpijn. Als je de volgende dag nog klachten hebt dan mag je thuis blijven. Je hoeft niet door te pakken.”

Quote De firma groeide niet, dus er viel niks te onderhande­len

Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Nee. Eigenlijk niet. Voor mij was dit al heel erg lekker.”

Wel ooit geprobeerd?

,,Bij mijn vorige werkgever verkocht ik gereedschapskarren. Ik was een uitblinker en met mijn komst waren de verkoopcijfers toegenomen. Daarom wilde ik onderhandelen over mijn salaris. Maar de firma groeide niet, dus er viel niks te onderhandelen. En daarbij: als je twee dagen ziek was dan werd je loon ingehouden. Nee, dat was geen goede werkgever.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Ik heb een collega op kantoor die hetzelfde verdient als ik. Want de anderen verdienen, dat weet ik niet. Ik heb het er wel eens met mijn broer over gehad, die werkt hier ook, maar ik weet al niet eens meer wat hij verdient.”

Verdient Roos genoeg?



Leeftijd: 36

Aantal jaar werkervaring: wel altijd in de techniek, maar in deze functie twee maanden.

Aantal werkzame uren per week: 20 uur

Opleiding: mbo

Functie: tekenaar

Branche: techniek

Aantal werknemers: 14



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor haar functie voor 20 werkuren in de week 731 euro bruto. ,,Zo, ik ga dadelijk m’n baas nog een keer bedanken.”

Wat is de Salariswijzer? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant.

