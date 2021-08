Bob Schalkwijk bewondert Mexico al 63 jaar door de lens van zijn camera: ‘Ik raakte direct betoverd’

In de Spiegel Deze fotograaf kent steden over hele wereld op zijn duimpje: ‘Ik lach om geen woorden maar daden’

18 juni De Rotterdamse fotograaf Hans Wilschut (54) exposeert de komende maanden in de Kunsthal met ‘This is Hallstatt, kein museum!’. Hij is gespecialiseerd in het fotograferen van steden over de hele wereld.