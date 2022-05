‘Besef van onze eigen sterfelijkheid kan ons harder laten werken’

Eenmaal thuis zit ik al gauw tot over mijn oren in de Terror Management Theory. Het idee is dat wij mensen moeten leven met een ongemakkelijke waarheid: we gaan een keer dood. En om met die angst om te gaan, zoeken we ons heil in iets wat ons leven zin geeft en wat ons doet verder leven na de dood. We proberen iets na te laten – een kind, een boek of zelf gekleide bloempot – of klampen vast aan een groep, beweging of cultuur waar we bij horen en die onze beperkte tijd op aarde overstijgt.