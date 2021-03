Belandt jouw cv vaak ongezien in de prullenbak? Dit zorgt er voor dat je wél op gesprek mag komen

Vrouwendag Vrouwen in ‘mannenbe­roe­pen’: ‘Een klant schrok dat we geen kerels waren’

8 maart Ook anno 2021 worden vrouwen in ‘mannenberoepen’ vaak nog vreemd aangekeken. Vier vrouwen vertellen over hun ervaringen. ,,Ik had eerlijk gezegd gedacht dat we in Nederland iets geëmancipeerder waren.’’