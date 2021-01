Bedrijf van fietskoerier Tobias bezorgt 1000 pakketten per dag: ‘Wij nemen daar de tijd voor’

Hoe huisves­ting van arbeidsmi­gran­ten deze politica de das omdeed

6 januari Karin Zwinkels had als wethouder van de gemeente Westland huisvesting van arbeidsmigranten in haar portefeuille. Eind 2019 stapte zij op, omdat haar aanpak niet meer werd gesteund. Veel is er volgens haar sindsdien niet veranderd. Keer op keer sneuvelen plannen vanwege weerstand uit omgeving en politiek. ,,Het is een not-in-my-backyardverhaal.”