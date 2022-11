Banenmarkt op zijn kop: deze start-up laat werkgevers niet naar diploma, maar naar persoonlijkheid kijken

Werkgever ontslaat vrouw met longkanker binnen één maand, vanwege ‘de huidige situatie’

Een zorgbedrijf in het Limburgse Elsloo heeft een medewerker ontslagen in haar proeftijd, vermoedelijk omdat ze een agressieve vorm van longkanker heeft. Het bedrijf ontkent ten stelligste dat de ziekte er iets mee te maken had, maar de kantonrechter in Roermond gelooft daar niets van. Het bedrijf moet de werknemer 33.000 euro betalen.

8 november