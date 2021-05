Baan kwijt in horeca of toerisme? Deze sector verwelkomt je met open armen

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1500 werkende Nederlanders. Een op de vijf daarvan staat positief tegenover een nieuwe carrière in de techniek, maar het man-vrouwverschil is aanzienlijk. Van de ondervraagde mannen overweegt 29 procent omscholing naar de techniek, tegenover 11 procent van de vrouwen.

In de sectoren die hard getroffen zijn door de coronacrisis, zijn niet alle werkenden even enthousiast. In de horeca (21 procent positief) en toerisme en luchtvaart (17 procent) is men wel te porren voor een overstap naar de techniek, maar in de cultuur-, sport- en recreatiesector zegt slechts 3 procent een switch naar een technisch beroep serieus te overwegen.

Zwaar en vuil

Volledig scherm Dennis van Zwieten. © Eigen archief Onwil is volgens Marc Hendriks, Hoofd Sales van ROVC, opleidingscentrum voor technisch Nederland, niet per se de oorzaak van die relatief lage cijfers. De sector kampt nog altijd met negatieve vooroordelen over werken in de techniek. ,,Men denkt dat de salarissen laag uitvallen of dat je in de techniek per definitie zwaar en vuil werk doet”, aldus Hendriks. ,,Of dat je sterke technische vaardigheden nodig hebt. Dan denken de meesten bij voorbaat al: dit is niets voor mij.”

Voor hen is de techniek vaak een ver-van-mijn-bed-show, zegt Hendriks. ,,Omscholing is populairder bij diegenen die op het eerste oog meer affiniteit hebben met de techniek”, legt hij uit. ,,Zoals bijvoorbeeld werkenden in de landbouw of visserij. Terwijl mensen die bijvoorbeeld in de horeca en het toerisme werken, vaak juist betere people skills hebben en breder geïnteresseerd zijn. Dat kan juist een voordeel zijn.”

‘Niet verwacht dat ik dit werk zo leuk zou vinden’

Dennis van Zwieten (20) rondde zijn opleiding sportwetenschappen en bewegingsleer af, maar wist in het derde jaar al dat die richting niets voor hem was. Wat hij wel wilde doen wist hij niet, maar dat veranderde toen hij een bijbaantje kreeg als Coolblue-monteur. ,,Ik had niet verwacht dat ik dit werk zo leuk zou vinden”, vertelt Van Zwieten. ,,Vooral het werken met mijn handen en het installeren van apparaten vind ik gaaf om te doen. Toen ik me dat realiseerde ben ik me gaan inlezen en op zoek gegaan naar iets dat bij mij past.”

Quote Wanneer iemand gemoti­veerd is, investeert een bedrijf meestal graag in die persoon Marc Hendriks, ROVC, opleidingscentrum voor technisch Nederland

Inmiddels werkt hij als koeltechnicus bij IJskoud, een technisch bedrijf dat zich specialiseert in slimme koel- en klimaattechnieken. ,,Ik kende het bedrijf al en dacht dat een baan daar te hoog gegrepen voor mij zou zijn”, vertelt Van Zwieten. ,,Wat echter het belangrijkste bleek te zijn is dat ik gemotiveerd ben om de overstap te maken. Het bedrijf investeert in mijn omscholing en zo kan ik werken en leren tegelijk.”

Enthousiasme en passie zijn inderdaad de belangrijkste elementen voor een succesvolle overstap, zegt Hendriks. ,,Het enige dat je echt nodig hebt is motivatie”, vertelt hij. Er wordt volgens hem daarnaast vaak vergeten hoe breed de techniek eigenlijk is. ,,Er zijn zoveel verschillende disciplines in dit vak. Ook hier zijn mensen nodig die mooie projecten kunnen managen of die ervoor zorgen dat er onderling beter wordt samengewerkt. Daar heb je geen technische vaardigheden voor nodig.” Het zou mooi zijn als die bewustwording zou groeien, vindt hij. ,,Het belangrijkste is om te kijken naar waar je affiniteit ligt.”

Bedrijven willen investeren

Een ander vooroordeel dat vaak heerst is dat er een paar jaar gestudeerd moet worden voordat je aan een baan in de techniek kan komen. Ook weten veel mensen niet dat er mogelijkheden zijn om een omscholingstraject te laten betalen. ,,Wanneer iemand gemotiveerd is, investeert een bedrijf meestal graag in die persoon”, zegt Hendriks. ,,Dit hoeft niet altijd een mbo-traject van twee jaar te zijn, maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk om een aantal praktijkgerichte cursussen te doen en daarmee iemand snel inzetbaar maken. Het verschilt per baan wat er nodig is.”

Quote Je kent vast wel iemand in je kring die in de techniek werkt. Ga met diegene in gesprek en vraag bijvoor­beeld of je een dagje mee mag lopen Dennis van Zwieten

In het geval van Van Zwieten betekende dit eerst een paar maanden werken voordat hij de schoolbanken induikt. ,,Op die manier begin ik niet blanco aan het omscholingstraject”, legt hij uit. ,,Daarna komen er vier fases, waaronder solderen en theorie over de koude middelen. Praktijkoefeningen krijg ik op de zaak en de theorie wordt straks klassikaal gedaan. Daarna kan ik volledig aan de slag.”

Open blik

Een struikelblok is dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. ,,Het belangrijkste is om erachter te komen wat je leuk vindt om te doen”, zegt Van Zwieten. ,,Daar kom je alleen achter als je ook echt aan de slag gaat. Je kent vast wel iemand in je kring die in de techniek werkt. Ga met diegene in gesprek en vraag bijvoorbeeld of je een dagje mee mag lopen.”

Maak je dus niet te druk om wat je nog niet kunt, zegt Hendriks. ,,Laat je allereerst adviseren door bijvoorbeeld een omscholingsdeskundige. De tweede stap is om te kijken naar de omscholingsmogelijkheden”, vertelt hij. ,,Daarna is het goed om je in te lezen over de (overheids-)subsidies die beschikbaar zijn. Zoals bijvoorbeeld een basisopleiding techniek. Dan heb je de eerste stap al gezet. Mijn advies is vooral: gun jezelf die open blik en laat je motiveren door de vele mensen die met passie actief zijn in de techniek.”

