Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt

Een op de zeven werknemers kampt met burn-outklachten, in totaal 1,3 miljoen Nederlanders, blijkt uit cijfers over 2021 die het CBS en TNO maandag bekendmaken. Het percentage werknemers dat psychische vermoeidheid door het werk ervaart is daarmee na een daling in 2020 weer terug op pre-coronaniveau.

De vele burn-outklachten leiden in veel gevallen tot verzuim. Bijna 520.000 werknemers noemden vorig jaar werkdruk als belangrijkste reden voor hun laatste afwezigheid. In totaal zaten werknemers 11 miljoen dagen ziek thuis met burn-outklachten. Voor werkgevers betekent dat een kostenpost van bijna 3 miljard euro.

Quote

Terug bij af

OVAL, de branchevereniging van arbodiensten en reïntegratiebedrijven, luidt de noodklok. ,,We zijn na corona terug bij af, dit maakt werkstress opnieuw tot beroepsziekte nummer één’’, zegt directeur Elwin Wolters. Dat is voor werknemers pijnlijk en voor werkgevers kostbaar. ,,Een werknemer met een burn-out kan zo een halfjaar thuiszitten. Dat kost een werkgever al snel 250 euro per dag.’’

Het tegengaan van burn-outklachten wordt door de huidige tekorten op de arbeidsmarkt alleen nog maar belangrijker, stelt OVAL. ,,Juist in deze tijd van schaarste op de arbeidsmarkt moeten werkgevers op de mentale gezondheid van hun werknemers letten en ervoor waken dat personeel te zwaar wordt belast. Anders zal het aantal burn-outs nog meer stijgen.’’

Werkgevers dienen daarom veel actiever in preventie te investeren, stelt directeur Wolters. ,,Als je er als bedrijf of organisatie voor kunt zorgen dat minder mensen uitvallen, dan heb je meer handen beschikbaar om het werk te doen.’’

Meer doen

Ook werknemers willen dat werkgevers meer doen om een hoge werkdruk te voorkomen, blijkt uit het onderzoek van CBS en TNO. Ruim vier op de tien werknemers noemen aanvullende maatregelen ten aanzien van werkdruk en werkstress in hun organisatie of bedrijf noodzakelijk. Dat is een toename van 5 procent in een jaar tijd.

Belangrijk is met name dat werknemers voldoende autonomie in hun werk ervaren, menen arbodiensten. Dat kan bijvoorbeeld door medewerkers hun eigen werktijden te laten bepalen. ,,Als iemand zijn of haar kind eerst naar de crèche kan brengen en de gemiste werktijd ’s avonds kan inhalen, dan neemt dat een hoop stress weg.’’

Quote

Een mentor- of buddysysteem waarbij jongere werknemers aan een ervaren collega worden gekoppeld, draagt volgens OVAL ook bij aan een betere mentale gezondheid. ,,Jongeren leiden nogal eens aan werkstress en prestatiedruk op de werkvloer, omdat ze alles goed willen doen.’’

Investeren in preventie

De overheid kan ook meer doen om te voorkomen dat werknemers uitvallen, aldus OVAL. De vereniging van arbodiensten stelt dat het kabinet het fiscaal aantrekkelijk kan maken om werkgevers in preventie te laten investeren. ,,Dat kan bijvoorbeeld via de werkkostenregeling. Werknemers die een hoge werkdruk ervaren kunnen dan bijvoorbeeld een coach krijgen.’’

Werkgevers doen er ten slotte verstandig aan om niet moeilijk te doen als personeel vrije dagen wil opnemen of onregelmatige diensten wil compenseren. Het is een klacht die onder meer bij het NS-personeel veelvuldig klinkt. ,,Op de korte termijn is het verleidelijk voor een werkgever om personeel door te laten werken, maar op de lange termijn werkt dat contraproductief’’, zegt Wolters. ,,Het kan burn-outgevallen voorkomen.’’

