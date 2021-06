Als transpersoon is het lastig over make-up te leren, vond Sharmila (18): dus begon ze haar eigen cursus

Krullende haren, een prachtig opgemaakt gezicht en een brede glimlach. Dat is wat opvalt wanneer Sharmila - die haar achternaam liever niet in de krant noemt - de deur van haar woning nabij het centrum van Amersfoort opent. Ze straalt, en daar heeft ze een goede reden voor. Want na weken van lange dagen en noeste arbeid kan ze het eindresultaat van haar harde werk eindelijk aan de buitenwereld laten zien. Haar eigen make-upstudio is af, nog even en ze kan de cursisten in deze ruimte ontvangen.