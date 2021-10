‘Als ik seksisme op kantoor aan de kaak stel, krijg ik een hele bak stront over me heen’

Tijdens haar eerste presentatie sinds het uitbreken van de pandemie spotte ze hem al: de slapende man in het publiek. Anderen zouden die ingedutte ontdekking misschien beschaamd verhullen; Japke-d. Bouma refereert er enthousiast aan. ‘Ik was inmiddels gewend aan online-lezingen – praten in een zwart gat – maar het is natuurlijk fijner voor een zaal te staan. Ik krijg er energie van, kan zien wat mensen van mijn optreden vinden. Dus ook als het minder boeit. Goed om te constateren: shit, even extra de sokken erin zetten.’