‘Als ik kijk naar vrienden in de commerciële wereld dan zijn de verschillen wel groot’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Erik (38) werkt 40 uur in de week als manager in de jeugdhulpverlening.

Wat verdien je?

,,Ik verdien 4907 euro bruto en dat komt neer op 3110 euro netto.”

Blij mee?

,,Ik ben niet ontevreden. Als ik kijk naar vrienden die in de commerciële wereld zitten dan zijn de verschillen wel groot. Zij verdienen meer: ze krijgen bonussen, overwerken wordt betaald en vaak hebben ze een auto erbij.”

Hoe werkt het bij jou?

,,Ik krijg mijn overuren niet uitbetaald, maar krijg vrije tijd voor extra gewerkte tijd. De ene week maak ik geen overuren en de andere week vier of vijf. Ik stuur de crisisopvang aan en dat staat nooit stil.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,Ik krijg een dertiende maand en we hebben een fietsenplan. Daarmee kun je van je overuren je fiets betalen. Ik krijg vier weken in het jaar vakantie en 50 uur budgetverlof, dat is vrij te besteden. Je kunt die uren bij je vakantie trekken of laten uitbetalen. Dat laatste doe ik. 1300 euro krijg ik daarvoor.”

Hoe ben je manager geworden?

,,Ik werk al 13 jaar bij deze organisatie. Ik ben begonnen als groepsmedewerker. Naast mijn werk heb ik verschillende studies gedaan en uiteindelijk mijn hbo-diploma gehaald en op een traineefunctie gesolliciteerd. Ik was al blij dat ik gekozen werd, want er was veel animo. Nu werk ik vier jaar in deze functie.’’

Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Nee, dat was niet mogelijk. In de publieke sector zitten salarissen in vaste schalen. Vooral voor de specialistische functies is hier wel verandering in aan het komen. In mijn team is een orthopedagoog nodig en die zijn moeilijk te vinden. Dan kan er wel onderhandeld worden over het salaris.

Je ziet nu veel zzp’ers in de zorg. Ze zijn duurder dan onze eigen mensen en doordat ze net van school komen vind ik het tarief dat ze rekenen niet altijd in verhouding staan tot de kennis die ze binnenbrengen. Maar het is moeilijk om mensen te vinden.”

Heb je zelf wel ooit geprobeerd om te onderhandelen?

,,Nee. Ik krijg er elk jaar een periodiek bij en zo kan ik nog vier of vijf jaar groeien. Of ik zou binnen de organisatie een andere functie krijgen of plusperiodieken.”

Wat zijn plusperiodieken?

,,Een tijdelijke salarisverhoging als je extra taken doet of uitmuntend presteert. Ik heb ze zelf nooit gekregen.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Ja, zeker, want die zitten rond dezelfde schalen en periodieken. Er wordt niet geheimzinnig over gedaan.”

Hoe zie jij je toekomst?

,,Ik blijf me ontwikkelen en ik hoop binnen de organisatie een passend vervolg te krijgen. Het is een professionele organisatie, ik krijg ruimte om mijn werk in te delen zoals ik zelf wil. Als ik om drie uur thuis moet zijn voor mijn kinderen, dan kan dat. Als ik naar een ander bedrijf zou gaan dan zie ik niet hoe het beter kan. Ik ben jong ingestapt en ze hebben me een hoop geboden. Daar ben ik loyaal in.

Het enige wat ik me ooit voor me zie is dat ik iets commercieels ga doen. Wat ik dan wil verdienen? Ik hang daar geen prijskaartje aan. Belangrijker vind ik dat het werk uitdagend is. Het zal zowel qua salaris als inhoud een verbetering moeten zijn, wil ik in de verleiding komen over te stappen.”

Verdient Erik genoeg?



Leeftijd: 38

Aantal jaar relevante werkervaring: 13 jaar (4 in deze functie)

Opleiding: hbo

Aantal werkzame uren per week: 40

Functie: Welzijn, jeugdwerker

Vestigingsland hoofdkantoor: Nederland

Aantal werknemers: 2200

Branche: zorg

Leidinggevend: ja, over 35 personeelsleden

Budgetverantwoordelijkheid: groter dan 1.000.000 euro



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor zijn functie 4430 euro bruto. ,,Dan worden we goed betaald.”

