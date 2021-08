Alle panda's smullen van de bamboe van Leendert (57): ‘Xing Ya kauwt de hele dag op mijn scheuten’

video Koddig: kleine panda’s maken een ommetje in Blijdorp

11 oktober Wie geluk heeft, kan hem spotten in Diergaarde Blijdorp: de koddige tweeling bij de rode panda’s. Wat schuchtertjes klimmen de twee kleintjes uit hun nestkast, om in het kielzog van hun moeder een wandelingetje op grote hoogte te maken. Enkele verzorgers boften, en konden dit tripje over de takken vastleggen. En dat leverde hartverwarmende beelden op.