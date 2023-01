Adham vertaalt verhaal van verdachten in rechtbank: ‘Mag er natuurlijk geen mooi verhaal van maken’

wat doet een... ‘Ik wist dat de wereld zou veranderen door de komst van internet, daar wilde ik graag een rol in spelen’

Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Jan-Willem Wesselink (49) is kwartiermaker bij de Future City Foundation in Amersfoort.

15 januari