Aardbeien Drive In van Arnold en Inge was zó’n succes dat dranghekken en verkeersleider nodig waren

Niels tovert kale stappers met kwastje om tot unieke herenschoe­nen: ‘Ik zie dit onze core business worden’

Niels van Mourik is zesde generatie schoenenverkoper. Sinds een aantal maanden is hij ook ‘verver’ van Greve-herenschoenen - een Nederlands kwaliteitsschoenenmerk. ,,Ieder paar is op deze manier uniek. We maken het helemaal op maat en naar de smaak van de klant. In de toekomst zie ik dit onze core business worden.’’

4 augustus