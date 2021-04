Aantal 80-plussers in 2050 2,5 keer zo groot: ‘Vrouwen en migranten moeten meer werken’

Het aantal Nederlanders van 80 jaar of ouder zal in 2050 meer dan verdubbeld zijn. Om die vergrijzing op te vangen, moeten meer mensen werken. Dat zeggen het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in een vandaag uitgebracht rapport .

Hoeveel het aantal 80-plussers precíes stijgt, is onzeker. Maar dat het toeneemt, is duidelijk. Op dit moment zijn het er ruim 800.000; over dertig jaar naar verwachting zo'n 2 miljoen. Dat is 2,5 keer zoveel als nu. Tegelijkertijd werken er dan naar verhouding mínder mensen, is de prognose. En dat terwijl de vraag naar zorg juist sneller stijgt door de vergrijzing.

Het gevolg: minder werkenden moeten zorgen voor een veel groter aantal ouderen. Waar er dit jaar op elke 80-plusser nog zo’n twaalf mensen zijn in de beroepsleeftijd, zijn dat er in 2050 nog vier tot zeven. En dus zijn er meer arbeidskrachten nodig.



Meer mensen aan het werk

Om het aantal arbeidskrachten op te krikken, moeten ouderen langer en vrouwen meer werken; ook kan meer arbeidsmigratie helpen. Of de overheid daarbij vooral inzet op (bijvoorbeeld) het stimuleren van werk bij vrouwen of migratie is ‘een politieke keuze’, schrijven het NIDI en CBS.

Op dit moment werken vrouwen nog altijd minder dan mannen, vooral op hogere leeftijden. Doordat het opleidingsniveau van vrouwen sterker stijgt dan dat van mannen, zullen die verschillen naar verwachting wel kleiner worden.

Migratie

Ook migratie is dus een manier om de daling van het aantal werkende Nederlanders te compenseren. Maar, stellen de onderzoekers, het is slechts een deeloplossing.

De arbeidsdeelname ligt onder een deel van de mensen met een migratieachtergrond lager; vooral onder vluchtelingen is dat zo. Om dat tegen te gaan, zouden immigranten onder meer zo snel mogelijk de taal moeten leren. Ook moeten buitenlandse diploma's meer worden erkend en de kansenongelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt worden aangepakt. Op dit moment heeft 24 procent van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond; in 2050 is dat naar verwachting tussen 31 en 40 procent.

Door de sterke vergrijzing en de stijgende migratie neemt ook het aantal eenpersoonshuishoudens sterk toe. Zowel ouderen als mensen met een migratieachtergrond leven namelijk relatief vaak alleen.

Verschillende scenario's

In het onderzoek zijn verschillende scenario’s opgesteld om de bevolkingssamenstelling in 2050 in te schatten. Hoe het uiteindelijk precies uitpakt, hangt af van verschillende factoren, zoals de levensverwachting.

Als mensen ouder worden dan het CBS nu verwacht, kan het aantal 80-plussers bijvoorbeeld zelfs oplopen tot 2,6 miljoen in 2050. Neemt de levensverwachting minder sterk toe, dan is dat 1,5 miljoen - nog altijd bijna twee keer zoveel als nu.

