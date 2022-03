40 procent van tuinders dreigt te moeten stoppen door gevolgen oorlog Oekraïne

Na enkele goede jaren voor de glastuinbouw is de situatie radicaal veranderd. Als gevolg van de Oekraïnecrisis schieten de prijzen van gas door het dak. Tegelijkertijd staan de prijzen onder druk doordat een deel van de vraag is weggevallen. De export naar Rusland en Oekraïne is volledig opgedroogd, waardoor bloemenkwekers deze exportwaar nu ook op de Nederlandse markt verkopen. Dit zorgt voor lagere prijzen. Ook de teelt van groenten en fruit gaat niet langer over rozen. Veel tuinders leveren op basis van in het verleden afgesproken prijzen aan supermarkten en groothandels. Zij kunnen de hogere gasprijs daardoor niet of amper in hun prijzen verwerken.