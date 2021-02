10.000 stappen halen lastig? Zij lopen iedere dag kilometers voor hun werk

‘Dat ik zoveel beweeg is mooi meegenomen’

Monique Zondag (58), boswachter op de Veluwe, zet gemiddeld 10.000 stappen op werk



,,Heel veel mensen denken dat een boswachter de hele dag door de natuur loopt, maar dat is niet waar. Ook zonder corona zit je vijftig procent van de tijd achter de computer. Een boswachter is vaak verantwoordelijk voor een groot gebied en doet ook veel met een auto. Alles lopen is niet te doen en is niet efficiënt.

Als boswachter publiek houd ik me voornamelijk bezig met het organiseren van alle excursies, ongeveer vierhonderd in totaal. Op de dagen van de excursies beweeg ik het meest. Normale excursies duren 2,5 uur, maar bij de Muir-trek zijn we al voor zonsopgang in de natuur en zijn we pas ’s avonds weer terug. Tijdens zo’n trektocht zijn we heel wat uurtjes in beweging en maak ik al gauw 15.000 stappen. Zelf vind ik dat heerlijk. Ik krijg altijd zoveel energie door een hele dag buiten te zijn.

Ik ben geen boswachter geworden om veel buiten lopen, al zijn de excursies wel het allerleukste om te doen. Iedereen kan in de natuur wandelen, maar ik vind het leuk om mensen plekken te laten zien waar ze normaal niet komen. Dat ik daarbij veel beweeg is alleen maar mooi meegenomen.’’