1 op de 5 werkenden voelt zich wel eens onveilig op de werkplek

De Discriminatie Arbeidsmonitor 2022 van Nationale Vacaturebank is een terugkerend onderzoek naar sociale veiligheid op het werk. Dit jaar blijkt dat bijna 1 op de 5 Nederlanders wel eens sociale onveiligheid heeft ervaren op de werkvloer. Het onderzoek is uitgevoerd onder 2500 Nederlanders van 18 tot 68 jaar oud die samen een representatieve afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking.

Het basisprincipe van sociale veiligheid is dat iedereen respectvol met elkaar omgaat op het werk. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en veilig genoeg voelen om zichzelf uit te spreken. Maar de cijfers laten zien dat negeren of buitensluiten in groepsverband nog vaak voorkomt: dertig procent van de respondenten die zeggen zich wel eens sociaal onveilig te hebben gevoeld herkent dit. Pesten werd in 27 procent van de gevallen als voorbeeld genoemd en het ontvangen van nare opmerkingen in 25 procent van de gevallen.

Discriminatie op basis van afkomst, gender en geloof

Door discriminatie kan iemand zich ook onveilig voelen op het werk. Van alle respondenten geeft 16 procent aan wel eens te maken te hebben gehad met discriminatie op het werk. Dan gaat het bijvoorbeeld om negatieve opmerkingen of ongelijke behandeling. Discriminatie op basis van achtergrond komt het vaakst voor. Dertig procent van de respondenten die weleens ongelijk is behandeld, zegt dat dit op basis van afkomst is gebeurd. Maar ook gender- en geloofsdiscriminatie komen veel voor.

In coronatijd zijn er minder meldingen gedaan van discriminatie op het werk, zegt Sharita Boon, commercieel directeur bij DPG Recruitment. Al jaren komt discriminatie in sollicitatieprocedures veel voor. Dat veel sollicitatiegesprekken online gevoerd werden, heeft volgens haar weinig met die daling te maken gehad. ,,Discriminatie kan al voor het sollicitatiegesprek plaatsvinden. Op het moment dat je een brief stuurt word je al beoordeeld. Onderzoek laat zien dat kandidaten met een biculturele achtergrond - wanneer je een band hebt met minimaal nog één andere cultuur - 40 procent minder vaak worden uitgenodigd dan iemand met een ‘Nederlandse’ achternaam.”

Meldpunt moet wel werken

Hoewel het probleem van sociale onveiligheid groot is, blijft het onderwerp bij veel bedrijven onbesproken. 28 procent van de respondenten zegt dat er geen melding wordt gemaakt van sociale onveiligheid of actie wordt ondernomen. Ruim een kwart geeft aan dat er niet eens gesproken wordt over sociale veiligheid binnen de organisatie. 14 procent van de werknemers zegt dat er onderling wel over het onderwerp gesproken wordt, maar dat het management er geen aandacht voor heeft.

Een grote oorzaak ligt in het feit dat veel bedrijven zeggen dat het bij hen niet voorkomt, zegt Boon. ,,Veel werkgevers doen die aanname, maar dat is heel naïef. Je kan er maar beter van uitgaan dat sociaal onveilige situaties ook binnen jouw eigen organisatie kunnen voorkomen. De vraag is alleen: hoe kom je erachter dat het gebeurt?”

Quote Discrimina­tie kan al voor het sollicita­tie­ge­sprek plaatsvin­den Sharita Boon, DPG Recruitment

Alleen een meldpunt opzetten is volgens Boon niet genoeg. ,,Als een cultuur niet veilig genoeg voelt, dan maakt niemand gebruik van zo’n meldpunt. Je moet er als werkgever dus bovenop blijven zitten en monitoren of je een sociaal veilige werkomgeving biedt. Het is ook belangrijk een melding serieus te nemen en niet te bagatelliseren.”

Managers moeten zich realiseren welke invloed macht kan hebben, zegt Boon. Mensen in een ondergeschikte positie kunnen zich daardoor geremd voelen om melding te maken van een situatie die sociaal onveilig voelt. ,,Daarom is het goed als een bedrijf de mogelijkheid biedt om onafhankelijke vertrouwenspersonen beschikbaar te hebben. Dat kan een extern iemand zijn.”

Collega’s kunnen hierin een belangrijke rol spelen, vindt Boon. ,,Ruim 70 procent van de respondenten gaf aan dat ze geen melding maken van een incident waarbij ze zich onveilig voelden. Onder andere omdat ze bang zijn voor de reacties van anderen. Het slachtoffer krijgt vaak de schuld. Gelukkig blijkt ook uit het onderzoek dat collega’s steeds vaker ingrijpen als ze zien dat een collega zich in een onveilige of onprettige situatie bevindt. Een goede ontwikkeling, en bepalend voor het kunnen neerzetten van een veilige werkcultuur.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.