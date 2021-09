Ze had gelijk, en nu kan ik straks uit eten en zij niet

column wendy wagenmakers In Limburg kunnen ze nog wel wat Zeeuwen gebruiken

20 juli Ineens was Well wereldnieuws. Well, een dorp zo groot als Westkapelle. Waar mensen niet leefden in de ijstijd, maar in de iestied, en waar je riestevlaoj bij de koffie krijgt. Een dorp dat tot voor kort meer seksclubs telde dan winkels, en waar mensen wonen die hun oprit stofzuigen. Een dorp aan de Maas.