Weer een erbij in mijn lange, lange reeks gênante opmerkingen

column Geluk zit ‘m in TL-buizen en oude tafelkleed­jes

Ooit, om met de woorden van mijn kroost te spreken zéker twaalf eeuwen geleden, was ik elke avond weg. Kwam ik ‘s ochtends thuis op het moment dat mijn moeder al de tweede was had aangezet of ik fietste gelijk door naar de supermarkt waar ik ‘s weekends brood stond te snijden, net zo makkelijk. De laatste jaren plof ik ‘s avonds afgepeigerd op de bank en val ik in slaap nog voor ik de afstandsbediening tussen de Barbies heb teruggevonden.