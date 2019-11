Vlissingen, je zal er maar wonen

COLUMN WENDY WAGENMAKERS Als een kleine Greta Thunberg stond ze me uit te kafferen

1 oktober ,,Gaan we nou SE-RI-EUS met de auto naar school? Terwijl we óók kunnen fietsen? Weet je wel hoeveel stikstof dat kost?” Als een kleine Greta Thunberg stond mijn dochter - handen in de zij, ogen die vuur spuwden, stoom uit de oren - me uit te kafferen, in alle vroegte, op de stoep voor ons huis. Schichtig keek ik om me heen of niemand het opmerkte.