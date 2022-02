Sturen ze een foto van hun majestueuze geslacht, is het wéér niet goed

column wendy wagenmakers En natuurlijk moest ik weer zo nodig vallen voor de rechtshalf van RKPVV

Poosje geleden waren we in de Efteling. In de rij voor Carnaval Festival - een besefmomentje op zich - stond ik in mijn rugzak te graaien naar geplette krentenbollen toen plotseling twee volwassen vrouwen onder het touw door kropen en quasi onopvallend achter mijn driejarige dochter langs naar voren trachtten te schuifelen.

22 juni