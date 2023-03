Ons land snakt naar Van Kooten & De Bie

column wendy wagenmakers Vlissingen, stad van mondaine discoun­ters

Toen ik zeventien jaar geleden een baan kreeg bij de Walcherse redactie van deze krant, had ik geen idee waar ik moest gaan wonen. Middelburg of Vlissingen, het was mij als import om het even, ik was al lang blij dat ik aan de bak kon. Waarop een van mijn nieuwe collega’s me van top tot teen bestudeerde en stellig concludeerde: ,,Vlissingen.”