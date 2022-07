Met dieetpillen hoefde ik bij mijn dokter niet aan te komen

columnMijn dochter moest naar de huisarts en ik greep de gelegenheid aan gelijk maar even iets voor mezelf te vragen. Toen hij met haar klaar was, draaide hij zich naar mij.

Ik voelde mijn hoofd rood worden en vroeg me af waarom ik nou niet de tijd had genomen om gewoon alleen naar de huisarts te gaan. Waarom dit niet telefonisch kon. Waarom ik dit überhaupt wilde. Waarom dit nou weer zo nodig moest.

,,Victoza liraglu-dinges”, fluisterde ik. ,,Kunt u dat voor me regelen?”

De dokter glimlachte. ,,Dieetpillen. Hoeveel weeg je dan?”

Naast me klonk gegniffel en het zweet brak me uit. Moest ik hier nu echt mijn gewicht delen in het bijzijn van het kind dat haar moeder zo graag op haar bek ziet gaan? Het kind dat altijd op zoek is naar chantagemateriaal, wier onachtzame broer eens mijn salaris over het schoolplein schalde.

Ik pakte mijn telefoon en tikte het getal in. Dat liet ik de dokter zien.

,,Aha”, sprak hij, waarna hij het hardop herhaalde. Mijn dochter sloeg haar hand voor haar mond en ik zakte door de grond. De dokter zat inmiddels verdiept in zijn computer en vroeg naar mijn lengte. Hij tikte een paar keer en begon te lachen. ,,Precies wat ik dacht. Je zit ver beneden het vereiste BMI. Helaas.”

Ik wist niet of ik blij moest zijn, of niet. Ik viel helemaal stil. De dokter niet. Die begon een betoog over dat de een veel weegt, en de ander niet. En dat dat niet uitmaakt, zolang je maar gezond bent, en gelukkig. Hij herinnerde me aan mijn moeder, die als tiener steeds maar te horen kreeg dat ze mollig was en zo fanatiek ging afvallen, tot ze uiteindelijk uitgemergeld doodging. Zij was niet gezond, nee, en gelukkig al helemaal niet. Ik wel, meestal.

,,Als je maar niet gaat sporten”, mompelde hij nog. Daarna richtte hij zich tot mijn dochter: ,,Jouw mama is goed zoals ze is, toch?”

Het is een bijzondere man, die huisarts van mij. Met zijn monologen over politieke misstanden, zijn maatschappelijke beschouwingen en zijn bizarre filmtips. Maar eigenlijk heeft hij altijd gelijk.

Toen we de praktijk uitliepen, pakte mijn dochter mijn hand vast en kneep er even in. Doet ze anders nooit.

