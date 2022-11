Jan de Tietenman

Column Wendy Wagenmakers Een juiceka­naal met pikante onthullin­gen over Zeeuwse celebri­ties: ka-ching!

Mooi nieuws op de maandagmorgen: roddeltante Yvonne Coldeweijer is door BNR Nieuwsradio met een nepvideo in de val gelokt. In het wazige filmpje is Talitha Muusse rugwaarts te zien in een toilet, niets meer dan dat, maar ‘spionnen’ beweerden dat de presentatrice cocaïne snoof en stuurden de prut naar Coldeweijer, die het ‘nieuws’ nog ‘s anderendaags in de betaalde groep van haar juicekanaal gooide. ,,Oh wat lelijk dit”, fulmineerde ze. ,,Don’t do drugs man!”

24 mei