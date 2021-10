Het was maar een grápje!

Vier dagen later bleek het, op een verlaten evenemententerrein in Purmerend, nog erger te kunnen. Daar fulmineerde de Forum-voorman over een ‘seksuele lockdown’ waar we al sinds de jaren tachtig in zouden zitten. ,,De kans dat een blanke hetero aids krijgt is nul komma nul nul nul nul. Eigenlijk bestaat aids niet voor blanke hetero’s. Condooms zijn ons, net als coronavaccins, opgedrongen door de Big Pharma.”