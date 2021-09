Het ergste is dat ik ook miljonair had kunnen zijn, multimiljonair zelfs

column wendy wagenmakers Er zit nog wel meer tussen volgzame burgers en doorge­draai­de kwakzal­vers

18 januari ,,Ik ben verdomme arts. Ik ben hier aan het vechten voor de vrijheid van ons land. Ze zijn hier in dit land mensen aan het vermoorden met vaccins en daar vecht ik voor. Het is verschrikkelijk wat hier gebeurt. (...) Het leven wordt platgelegd. En als er nu iets aan de hand was. In maart, toen hadden we corona. Maar nu is er geen corona. Laat je niks wijsmaken. Er ligt niemand op de IC. De artsen faken alles. Die krijgen voor iedere patiënt 20.000 euro.”