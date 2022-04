Het antwoord kwam uit mijn uitlaat, brullend zoals alleen een echte diesel dat kan

Column Wendy Wagenmakers Niet de enige die zes weken lang monologen over Brawl Stars heeft moeten aanhoren

Stonden we dan weer, op het schoolplein. Zwaaiend. Het moment waar we al die tijd naar hadden uitgekeken, onbewust dan toch. Want dat is het gekke met kinderen: je bent blij als ze wakker worden, maar je bent dólblij als ze eindelijk slapen. Het is gewoon waar wat ze zeggen.

25 september