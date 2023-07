Hadden we Jan Peter Balkenende nog maar

column wendy wagenmakers Het konings­huis schept haar eigen republiek

Dus terwijl Nederlandse burgers klooien met waxinelichtjes onder een omgekeerde bloempot en zich dag en nacht hullen in thermo ondergoed met lange pijpen om in godsnaam de verwarming maar niet aan te hoeven draaien, krijgt de koninklijke familie er nog een miljoentje of twee bij volgend jaar.