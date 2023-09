‘Geniet ervan’ zeiden ze, en ik maar zuchten

column wendy wagenmakers Waarom ik nog even wacht met elektrisch rijden

Ik ben al oud, dus ik herinner me nog de tijd dat de dvd-speler werd geïntroduceerd. Films afspelen op een cd’tje, dat wilde ik ook. Mijn vader, bij ons thuis verantwoordelijk voor de afdeling noviteiten, wilde het ook. Maar hij kocht hem niet. En dan kwam hij met een heel verhaal over videobanden, over Betamax en Video 2000, en hoe VHS uiteindelijk de beste bleek. Kortom: beter even wachten.