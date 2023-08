Flikker op met je stekkerauto

Column Wendy Wagenmakers Weer een erbij in mijn lange, lange reeks gênante opmerkin­gen

Er was kokend water over mijn hand gekomen en omdat we thuis alleen nog maar Peppa Pig-pleisters hadden, ging ik toch maar even naar de Albert Heijn voor een verbandje. Ze hadden hoestdrankjes in honderd smaken, paracetamol in talloze varianten en zelfs tape voor doorgewinterde sporters, maar verbandjes, nee. Het meisje met de niet benijdenswaardige taak zelfscantassen te doorzoeken op gejatte flessen zonnebloemolie, snapte er ook niks van.