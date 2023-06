En een bakje vanille voor de hond

Column Wendy Wagenmakers Elke ochtend schaam ik me weer als mijn iPhone toont hoeveel uren ik online heb doorge­bracht

In gedachten verzonken liep ik naar de oversteekplaats verderop in de straat. Het was nog geen half negen in de ochtend en thuis was de naam Poetin al drie keer gevallen, er raasde een colonne grijze auto’s voorbij en het begon te regenen. Ik boog mijn hoofd zodat mijn wenkbrauwen hun werk konden doen en toen zag ik daar, tussen de grijze tegels, ineens een bloemetje. Een klein lief geel bloemetje. Precies wat ik nodig had.