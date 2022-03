Een land met meer wapens dan mensen, maar o wee als iemand ‘fuck’ durft te zeggen

Verbaasd keken we elkaar aan en draaiden ons om. Achter ons stond een man - type kluizenaar, met denim overall en lange grijze haren die al lang geen shampoo hadden aangeraakt - en we keken recht in de loop van zijn dubbelloops jachtgeweer. We verstijfden. We wilden alleen even deze auto’s bekijken, stamelde ik, en ik wist ineens niet meer wat het Engelse woord voor ‘auto’ was. De man zei niets. Hij staarde ons alleen maar aan en richtte zijn geweer op mijn hand, op het moment dat ik in mijn broekzak graaide om foto’s van zijn overgroeide Chevrolets te laten zien. ,,Ten seconds to get the hell out of here”, bulderde de man, waarna hij wegbeende. Op zijn rug stond in grote letters ‘I LOVE JESUS’.