Een enkeltje hel

COLUMN WENDY WAGENMAKERS Trots toonde hij zijn nieuwste moordwapen

30 juli We zwierden samen door de keuken, mijn baby en ik. Van de vaatwasser naar de waterkoker, van de diepvries naar de koelkast. Op de rauwe tonen van Amy Winehouse werkten we samen mijn huishoudlijstje af tot we chachacha’end uitkwamen bij de broodkast. Toen ik de deur opende en achteloos naar de krentenbollen graaide, keek ik recht in de ogen van een muis.