Dus dit was het dan weer? Zijn die 244 mensen voor niks aan flarden geschoten?

Column Wendy Wagenmakers Oorlogsver­slag­ge­ver wilde ik worden, maar het werd de Provincia­le Zeeuwse Courant

12 januari Ademloos staar ik naar het televisiescherm. Het ongeloof dat ik voel, zie ik ook in de ogen van CNN-verslaggevers. Het is niet de bestorming van het regeringsgebouw in Armenië waar we live naar meekijken, of Wit-Rusland. Nee, dit is Amerika. Het Capitool. Snel ren ik naar boven om mijn zoon uit dromenland te halen. Dit zijn beelden die hij van zijn leven niet gaat vergeten.