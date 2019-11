Die Bokito, hij had gewoon volkomen gelijk

COLUMN WENDY WAGENMAKERS Vlissingen, je zal er maar wonen

5 november Vraag me niet waarom, maar mijn jongste dochter heeft een obsessie voor molens. Waar andere kinderen slepen met een knuffelkonijn, sjouwt zij met een houten miniatuurmolen en het 128 pagina’s tellende naslagwerk Molens in Nederland. Elke avond, als het eten nog niet klaar is maar de moeheid toeslaat, fietsen we even naar de molen op de Oranjedijk.