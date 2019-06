De psychopathische staartdelingen van mijn zoon

COLUMN WENDY WAGENMAKERS Koe Jacoba

7 mei Arnemuiden, zo niet heel Zeeland was vorige week in de greep van een vermissing. De vermissing van koe Jacoba. Net op het moment dat de familie Janse van boerderij Dendoel haar beesten voor het eerst naar buiten wilde laten en de dieren nog even de uiers liet legen, was Jacoba met oormerk 1321 in geen velden of wegen te bekennen. De boer stond voor een raadsel.