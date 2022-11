De plek van De Visser op de markt was leeg, er was niemand te zien

column Hij slaakte nog één radeloze kreet, maar de kofferbak was al dicht

Met bange kraaloogjes keek hij door de kieren van het boodschappenkrat. Moest hij nu echt weg? Wat had hij nou helemaal verkeerd gedaan? Eén uitglijder in al die tijd dat hij er was. Twee misschien. Hij had er toch niemand persoonlijk mee beledigd? Mag je dan echt helemaal niks meer? Onderhand was er een cultuur ontstaan waarbinnen geen ruimte was voor iemand als hij. En nu werd hij gecanceld. Verbannen, zonder enig pardon. Excuses maken, voor zover hij daar zin in zou hebben, had dus ook geen zin meer. Nee, de woke-cultuur had gewonnen. De woke-dictatuur.

3 mei