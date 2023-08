De hovenier kwam een tuin aanleggen van betontegels

column wendy wagenmakers En zo liep alles weer gierend uit de klauwen

We waren al in de Mediamarkt toen we ontdekten dat onze zoon zijn cavia nog vast had. De hele weg van Vlissingen naar Middelburg had hij niets gezegd, waarschijnlijk had hij het zelf niet eens in de gaten. Aan het gegniffel van zijn zusjes zijn we gewend. Maar toen stonden we daar, onder een boog van rood-witte ballonnen, met een piepende toupet en twee oogjes die glunderden van trots. Snuffie had maar een heel klein beetje geplast.