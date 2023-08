De hovenier kwam een tuin aanleggen van betontegels en betonbakken

column marco kamphuis Heeft u geen pilletje?

We beleven een spannende editie van het Hogeschool Zeeland Schaaktoernooi. Na het verrassende verlies in de derde ronde van grootmeester Loek van Wely, op papier de sterkste man, was de strijd volledig open. Op dit moment, met nog vier ronden te gaan, zijn er acht koplopers, onder wie Koen Leenhouts. De Zeeuws-Vlaming, die in april de grootmeestertitel behaalde maar deze om administratieve redenen nog niet mag dragen, moet het in de zesde ronde met zwart opnemen tegen de sterke Armeense grootmeester Samvel Ter-Sahakyan.