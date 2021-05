Kruimels en kusjes

COLUMN WENDY WAGENMAKERS Ik hoop dat ze haar tong uitstak, achter haar mondkapje

6 oktober We hadden kwasten nodig. En dus fietste ik zaterdagochtend naar de ongezelligste maar populairste winkel van Vlissingen, Action. Of eigenlijk dé Action, want anders dan bijvoorbeeld Big Bazar heeft De Action al de status van een lidwoord bereikt, net als De Hema of De Albert Heijn.