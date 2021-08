Als dit geen influencermuts was, wist ik het ook niet meer

Column Wendy Wagenmakers En anders nemen we wel klapstoel­tjes mee, flesje bubbels erbij, pannetje bitterbal­len...

2 maart Ik had me nog zo voorgenomen niet wéér over De Maatregelen te gaan zeuren, en was vastbesloten ook het C-woord eens vakkundig te mijden, maar toen las ik iets en brak mijn klomp opnieuw in duizend stukken.