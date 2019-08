Zwitsers-Italiaanse rederij MSC gaat Vlissingen aandoen

Graffiti-ar­tiest bij de kladden gepakt en moet mogelijk dokken

16:39 MIDDELBURG - Een 25-jarige Let die vorige week zondag werd betrapt op het aanbrengen van graffiti moet mogelijk flink dokken. Behalve dat hij een ‘tag’ aanbracht op een luik van een souterrain in de Bellinkstraat in Middelburg, heeft hij ook gemeentelijke eigendommen voorzien van een ongewenste handtekening. De gemeente heeft vandaag aangifte gedaan.