Zwevende kiezer landt nog niet in POV-café

17- jarige aangehou­den voor steekinci­dent op Draaiburg­pad in Oost-Sou­burg

OOST-SOUBURG - Bij een steekincident op het Draaibrugpad in Oost-Souburg is maandagavond een 17-jarige jongen uit Vlissingen gewond geraakt. Dat meldt de politie. Een 17-jarige verdachte uit Zoutelande is vannacht aangehouden.

1 februari